Başkan Erdoğan, Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yerli ve milli silah ve mühimmatları inceledi!

"İstiklalin yolunun asker sayısı kadar, hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiyle, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hamdolsun verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer aldık ve alıyoruz. Hiç şüphesiz savunma sanayimiz içinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz Tophane-i Amire'den bugüne kadar İmalat-ı Harbiye ruhu ile üretim yaparak, şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı Harbiye, Kurtuluş Savaşı yıllarında tezgahlarını cepheden cepheye taşıyarak fedakar ustalarıyla derme çatma atölyelerde cephane üretmiştir. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz da yerli ve milli imkanlarla ordumuzun silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir."

"1 YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE KURULDU"

MKEK'nin bugün de 5,56 milimetreden 203 milimetreye kadar tüm kalibrelerdeki silah ve mühimmatı tek çatı altında üretebilen dünyadaki tek yapı olduğunu vurgulayan Erdoğan, kurum bünyesindeki çelik fabrikasında namlu çeliğinin, pirinç fabrikasında mermi kovanlarının, barut fabrikasında sevk barutlarının, roket fabrikasında roket yakıtlarının ve harp başlıklarının üretildiğini belirtti.

MKEK'nin mühimmat fabrikasında uçak bombaları ile tank, obüs ve havan mühimmatları, fişek fabrikasında her türlü tabanca ve tüfek fişeğinin üretiminin yapıldığını dile getiren Erdoğan, ağır silah fabrikasında tank, obüs ve havan silahlarının, silah fabrikalarında piyade tüfeğinden yakın hava savunma sistemlerine kadar çeşitli tiplerde silah üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.