Başkan Erdoğan, Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yerli ve milli silah ve mühimmatları inceledi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Başkan Erdoğan, açılışını yaptıkları patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve BORAN 105 taşınabilir obüslerin Türkiye'ye, Savunma Sanayiine, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diledi. Erdoğan yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi. İşte o kareler...
"BORAN 105 TAŞINABİLİR OBÜSLERİN TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN"
Erdoğan, açılışını yaptıkları patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve BORAN 105 taşınabilir obüslerin Türkiye'ye, Savunma Sanayiine, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diledi.
Bu ürünlerin geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan mühendisleri, teknisyenleri, işçileri tebrik eden Erdoğan, "Eskilerin 'hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah' diye ifade ettikleri gibi günümüzde barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazır olmaktan geçiyor." dedi.
Geçmişte İstanbul'un fethi sırasında üretilen toplar ve aynı asırda yapılan tüfekler başta olmak üzere bu alanda dünyanın önünde olunan dönemlerin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, daha sonra savunma sanayinin gerileyerek büyük ölçüde dışa bağımlı hale geldiğini söyledi.
Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamit döneminde yerli silah sanayisi için başlatılan atılımlar, kurulan fabrikalar, geliştirilen sistemlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini yeniden atalete bıraktığına dikkati çekerek, Kıbrıs çıkarmasında yaşanan acı tecrübelerin bu konudaki eksikliğin vahametini tüm çıplaklığıyla gösterdiğini ifade etti.
"İstiklalin yolunun asker sayısı kadar, hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiyle, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hamdolsun verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer aldık ve alıyoruz. Hiç şüphesiz savunma sanayimiz içinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz Tophane-i Amire'den bugüne kadar İmalat-ı Harbiye ruhu ile üretim yaparak, şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı Harbiye, Kurtuluş Savaşı yıllarında tezgahlarını cepheden cepheye taşıyarak fedakar ustalarıyla derme çatma atölyelerde cephane üretmiştir. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz da yerli ve milli imkanlarla ordumuzun silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir."
"1 YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE KURULDU"
MKEK'nin bugün de 5,56 milimetreden 203 milimetreye kadar tüm kalibrelerdeki silah ve mühimmatı tek çatı altında üretebilen dünyadaki tek yapı olduğunu vurgulayan Erdoğan, kurum bünyesindeki çelik fabrikasında namlu çeliğinin, pirinç fabrikasında mermi kovanlarının, barut fabrikasında sevk barutlarının, roket fabrikasında roket yakıtlarının ve harp başlıklarının üretildiğini belirtti.
MKEK'nin mühimmat fabrikasında uçak bombaları ile tank, obüs ve havan mühimmatları, fişek fabrikasında her türlü tabanca ve tüfek fişeğinin üretiminin yapıldığını dile getiren Erdoğan, ağır silah fabrikasında tank, obüs ve havan silahlarının, silah fabrikalarında piyade tüfeğinden yakın hava savunma sistemlerine kadar çeşitli tiplerde silah üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.