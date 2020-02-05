Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız burada, her gün biz buradayız, geliyoruz. Her gün Cumhurbaşkanımız soruyor, bugün aradı, yine konuştuk. Bizim işimiz bu, millete hizmet için geldik. Bu ülkenin başında öyle bir lider var. Allah başımızdan eksik etmesin tekrar çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
05.02.2020 20:20
- Son Güncelleme: 05.02.2020 20:22
Vatandaşlarla bir süre sohbet edip deprem bölgesine yapılacakları hızla hayata geçireceklerini belirten Albayrak, "Dünyaya örnek olacak şekilde bu süreci hızlıca yöneteceğiz. Çok geçmiş olsun, sizi dinlemeye geldik. Depremden sonra hemen bakanlarımız buraya geldi. Cumhurbaşkanımız burada, her gün biz buradayız, geliyoruz.
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