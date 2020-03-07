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Son dakika: Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi! Yunan askerleri geri çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı. Daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.

07.03.2020 17:38 - Son Güncelleme: 07.03.2020 17:43
Son dakika: Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi! Yunan askerleri geri çekildi

Meriç Nehri'nde güvenliği sağlamak üzere Özel Harekat polisleri konuşlanmaya başladı.

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Son dakika: Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi! Yunan askerleri geri çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.

Son dakika: Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi! Yunan askerleri geri çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı.

Son dakika: Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi! Yunan askerleri geri çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda

Son dakika: Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi! Yunan askerleri geri çekildi

Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edildi. Meriç Nehri boyunca farklı yerlere konuşlanan ekipler güvenliği sağlamaya başladı.

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