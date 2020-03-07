Son dakika: Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi! Yunan askerleri geri çekildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç'te güvenliği sağlamaya başladı. Daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.
07.03.2020 17:38
- Son Güncelleme: 07.03.2020 17:43
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