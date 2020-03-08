Dünya İdlib'de bu fotoğrafları konuşuyor! İşte İdlib'de son dakika durumu
İdlib için varılan ateşkes anlaşmasının ardından bölgeden sevinç haberleri peş peşe geliyor. Cuma günü Türkiye için yapılan teşekkür ve destek gösterisinden sonra gelen son dakika haberinde, bu gez İdlib sokaklarında ve çarşılarında yaşamın bir nebze de olsa normale döndüğü görülüyor. Bölge halkı gelinen son durumun Türkiye'nin başarısı olduğunu ve Türk askerinin yanlarından ayrılmamasını istediklerini belirtti. İşte İdlib'de dünyanın konuştuğu kareler...
Suriye'nin İdlib kentinde uzun bir zamandan beri zalim Beşar Esad rejiminin havadan ve karadan bombaladığı noktalarda ateşkes ilanı, sevinç ve Türkiye'ye teşekkür gösterileriyle kutlanmaya devam ediyor. İdlib'de son durumun ardından şehir meydanında toplanan yüzlerce İdlibli, slogan atıp, dualar ederek "Bugün uçak ve bombardıman yok, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi. İdlib'in merkezindeki sokak lambalarının olduğu direklere, balkon ve anıtlara da Türk bayrakları asıldı.
Uçak, topçu atışı ve bombardıman korkusu yaşamadan uzun bir aranın ardından sokaklara çıkan Suriye İdlibliler, şehir meydanında toplanarak sevinç ve Türkiye'ye şükran gösterisinde bulundu. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan, dualar eden kalabalık, kent merkezindeki birçok noktaya Türk bayrakları astı.
'BUGÜN UÇAK VE BOMBARDIMAN YOK, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Bombardımanda bir oğlunu kaybeden Nicah El Hasan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye olmasa açlıktan ölmüştük. Evlerimiz yıkıldı, bahçede yaşıyoruz. Bugün uçak ve bombardıman yok. Dün en az 20 ev bombardımanda yıkıldı. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Uzun bir aradan sonra iş yerini korkusuzca açan Zahir El Muhammed de savaş uçaklarının gelmediğini, bombardımanın olmadığını belirterek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.