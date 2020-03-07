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Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak. Bakanlık tarafından onay verilen karara göre, trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

07.03.2020 14:52 - Son Güncelleme: 07.03.2020 15:05
Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILACAK
Kuzey Marmara Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 15:30'da açılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

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