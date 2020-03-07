Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak. Bakanlık tarafından onay verilen karara göre, trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.
07.03.2020 14:52
- Son Güncelleme: 07.03.2020 15:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.
ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILACAK
Kuzey Marmara Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 15:30'da açılacak.
Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.
"AMERİKA'DA OLSA BEĞENİRDİNİZ"
Dev proje, sosyal medyanın da gündemindeydi.