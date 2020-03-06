Son dakika: Özel harekat polisleri geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde göreve başladı! İşte ilk görüntüler

Tam donanımlı bin özel harekat polisi, bölgede görev yapmak üzere kente geldi.

Özel harekat polisleri, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınır hattında sığınmacılara uyguladığı kötü muameleye karşı tedbirlerin artırılması, geri itmelerin önlenmesi ve sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor.