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Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele! Dövüp yarı çıplak geri gönderdi

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasıyla birlikte 150 bine yakın göçmen Yunanistan'a geçti. Göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeye çalışan Yunan güvenlik güçleri ise yakaladıkları göçmenleri feci şekilde dövüp yarı çıplak soydu. Üzerindeki para ve giysileri alınan göçmenler Türkiye'ye gönderildi.

06.03.2020 15:08 - Son Güncelleme: 06.03.2020 15:18
Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele! Dövüp yarı çıplak geri gönderdi

Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor.

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Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele! Dövüp yarı çıplak geri gönderdi

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi.

Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele! Dövüp yarı çıplak geri gönderdi

Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele! Dövüp yarı çıplak geri gönderdi

HİTLER'İ ANDIRAN MUAMELE
Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamele akıllara Hitler'i getirdi.

Yunan askerlerinden göçmenlere insanlık dışı muamele! Dövüp yarı çıplak geri gönderdi
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