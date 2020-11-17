SON DAKİKA! O ilçe tamamen kızardı! Türkiye ortalamasının 2 katı koronavirüs vakası
Son günlerde yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, bazı ilçelerden de korkutan haberler geliyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs vaka yoğunluk haritasının tamamen kızardığı görülürken, Sakızköy artan vakalar nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve can kayıplar artarken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde korkutan bir tablo ortaya çıktı.
Türkiye ortalamasının 2 katı vaka artışının görüldüğü Lüleburgaz'da, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan veriler, ilçenin durumunu gözler önüne serdi. Her geçen gün artan vaka sayılarına karşı ilçede denetimler de artırıldı.
BİR KÖY 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
Bunun yanı sıra vaka artışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy köyünde, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantinaya alındı.
Yetkililer ilçe genelinde koronavirüs tedbirlerine azami düzeyde uyulması çağrısında bulundu.
İSTANBUL'DA YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI
İBB, Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak bir takım tedbirler aldı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının hem toplumda hem de kendi çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri çerçevesinde birtakım tedbirler aldı. 19 Kasım Perşembe'den itibaren uygulamaya konulacak kararın, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait hizmetleri etkilemeyeceği vurgulandı.