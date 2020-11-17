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5 il için kritik koronavirüs kararları masada! Saat sınırı, yüz yüze eğitim...

Dün akşam saatlerinde toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkan "somut tedbirler alınmalı" kararının ardından gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantıda salgınla ilgili son durum masaya yatırılacak. Özellikle 5 il kapsamında koronavirüs salgını ile ilgili yeni tedbirler alınması bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim süreci, kafe ve mekanlara saat sınırlaması gibi tüm tedbirler ele alınacak. İşte detaylar...

17.11.2020 13:26 - Son Güncelleme: 17.11.2020 13:47
5 il için kritik koronavirüs kararları masada! Saat sınırı, yüz yüze eğitim...

Bilim Kurulu'nun 'yeni koronavirüs kararları alınmalı' tavsiyesinin ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda çıkması muhtemel kararlar değerlendirildi.

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5 il için kritik koronavirüs kararları masada! Saat sınırı, yüz yüze eğitim...

SATIR BAŞLARI ŞÖYLE
Kabine toplantısının saat 15.30'da başlaması planlanıyor. Kabine toplantısından bir gün önce de yine kritik toplantı Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündeminde ve yurt genelinde vaka sayılarındaki artış ele alındı.

5 il için kritik koronavirüs kararları masada! Saat sınırı, yüz yüze eğitim...

Virüsün seyri konuşuldu ve bu yönde olumlu bir tablonun oluşması için atılması gereken adımlar konuşuldu. Tavsiye kararları alındı.

5 il için kritik koronavirüs kararları masada! Saat sınırı, yüz yüze eğitim...

Buna ilişkin de İstanbul başta olmak üzere artışın görüldüğü illerdeki sağlık kuruluşlarındaki doluluk oranları konuşuldu ve virüsün olumsuz seyrinin sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanları üzerinde bir baskı kurduğu ifade edildi.

5 il için kritik koronavirüs kararları masada! Saat sınırı, yüz yüze eğitim...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İHTİMALİ
Gündeme gelen tüm bu konular bugün Kabine Toplantısı'nda da gündeme gelecek. Virüsün ne zaman kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin.

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