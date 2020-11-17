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5 il için kritik koronavirüs kararları masada! Saat sınırı, yüz yüze eğitim...

Dün akşam saatlerinde toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkan "somut tedbirler alınmalı" kararının ardından gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantıda salgınla ilgili son durum masaya yatırılacak. Özellikle 5 il kapsamında koronavirüs salgını ile ilgili yeni tedbirler alınması bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim süreci, kafe ve mekanlara saat sınırlaması gibi tüm tedbirler ele alınacak. İşte detaylar...

17.11.2020 13:26 - Son Güncelleme: 17.11.2020 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





