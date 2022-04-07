SON DAKİKA: Nisa Mihriban’ın biyolojik annesinden şok ifade: 2 gün sonra...

Nisa bebek son dakika haberleri: Annesi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz tarafından bulunan Nisa bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Nisa bebek hayata tutunmak için direniyor. Henüz 3 aylık ama yaşadığı acılar dünya hayatından çok daha büyük. Annesi terk etti, çocuk bakımevinde boğazına ihmal sonucu mama kaçtı, solunumu ve kalbi durdu. O minik kalbi yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakıma alındı. Ama bu kadar ihmal, terk edilmiş ve sevgisizliğe inat yaşamak için direniyor. Nisa bebeğin hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Öte yandan Nisa bebeği bırakıp kaçan vicdansız annenin detaylı ifadesine ulaşıldı. İşte şoke eden savunma ve Nisa bebeğin durumuyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri