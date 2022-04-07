SON DAKİKA: Nisa Mihriban'ın biyolojik annesinden şok ifade: 2 gün sonra...
Son dakika haberleri... Tüm Türkiye Nisa Mihriban bebeği konuşuyor. Annesinin terk ettiği 3 aylık Nisa Mihriban'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Bebeği bulan ve süt annelik yapan acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz "Ben üzgün bir anneyim. Tüm Türkiye'den dua istiyorum" dedi. Diğer yandan Nisa bebeği sokağa bırakan vicdansız anne ise kendini temize çıkarmak için şoke eden ifadelere başvurdu. İşte Nisa Mihriban bebeğin son durumu ve hem öz hem de sütannelerinin ifadelerinden çarpıcı son dakika ayrıntıları....
Nisa bebek son dakika haberleri: Annesi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz tarafından bulunan Nisa bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Nisa bebek hayata tutunmak için direniyor. Henüz 3 aylık ama yaşadığı acılar dünya hayatından çok daha büyük. Annesi terk etti, çocuk bakımevinde boğazına ihmal sonucu mama kaçtı, solunumu ve kalbi durdu. O minik kalbi yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakıma alındı. Ama bu kadar ihmal, terk edilmiş ve sevgisizliğe inat yaşamak için direniyor. Nisa bebeğin hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Öte yandan Nisa bebeği bırakıp kaçan vicdansız annenin detaylı ifadesine ulaşıldı. İşte şoke eden savunma ve Nisa bebeğin durumuyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri
SON DAKİKA | SÜTANNE BÜŞRA DURMAZ: "TEK İSTEĞİM MİNİK KIZIM İÇİN DUA"
Henüz beyin ölümünün gerçekleştiği kesinlik kazanmadı. Bunu da yapılan testler belirleyecek. Nisa bebek için kritik saatler devam ediyor. Nisa bebeğin tek sevgi gördüğü, anneliği tattığı yürek olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın yüreği ise yangın yeri: "Ben üzgün bir anneyim. Tek isteğim minik kızım için bir dua..."
İSMİNİ DE O VERDİ
Türkiye, Nisa bebeği İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın ona sütannelik yapmasıyla tanıdı. Annesi tarafından terk edilmişti. Durmaz'ın bebeğe şefkat dolu tavırları tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Durmaz, kızının ikinci ismini vererek bebeğin isim annesi de oldu.
NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN KALBİ DURDU!
Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alındı. Ancak oradaki bir ihmal minik bebeğin solunumunun durmasına neden oldu. Kalbi durdu, çalıştırıldı, solunum cihazına (entübe) bağlandı.
MAKİNEYE BAĞLI OLARAK YAŞIYOR
Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyuruldu. Duyumlar yılan hikâyesine dönmüş, hatta "Nisa bebek öldü" diye açıklanmıştı. Ancak durum öyle değildi. Nisa bebek onca ihmale ve sevgisizliğe inat ölüme çalım atıyordu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavru makineye bağlı yaşatılıyor.