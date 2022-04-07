Kars'taki kadın polisler attığını vuruyor
Kars Emniyeti'de görevli olan kadın poliser tatbikatlar ve poligonlarda göz dolduruyor. Elbette bunun nedeni yaptıkları başarılı atışlar. Kadın polisler belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan ve tam isabetle vuruyor.
07.04.2022 08:41 - Son Güncelleme: 07.04.2022 08:53
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, karla kaplı tatbikat alanlarında erkek meslektaşları ile zorlu eğitimlerini başarıyla sürdüren kadın polisler, farklı silah modelleriyle belirlenen hedeflere metrelerce uzaktan tam isabet sağlıyor.