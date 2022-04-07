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Kars'taki kadın polisler attığını vuruyor

Kars Emniyeti'de görevli olan kadın poliser tatbikatlar ve poligonlarda göz dolduruyor. Elbette bunun nedeni yaptıkları başarılı atışlar. Kadın polisler belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan ve tam isabetle vuruyor.

DHA
07.04.2022 08:41 - Son Güncelleme: 07.04.2022 08:53
Kars’taki kadın polisler attığını vuruyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, karla kaplı tatbikat alanlarında erkek meslektaşları ile zorlu eğitimlerini başarıyla sürdüren kadın polisler, farklı silah modelleriyle belirlenen hedeflere metrelerce uzaktan tam isabet sağlıyor.

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Kars’taki kadın polisler attığını vuruyor

Özel hareket, asayiş, trafik, TEM, KOM ve Toplum Destekli Polislik gibi çeşitli şubelerde çalışan kadın polisler, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Kars’taki kadın polisler attığını vuruyor

Kadın polislerden anne olanlar ise mesainin ardından hem çocuklarıyla hem de ev işleri ile ilgilenip yeniden görev başlıyor.

Kars’taki kadın polisler attığını vuruyor

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamanın da heyecanını yaşayan kadın polisler, kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, atış eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kars’taki kadın polisler attığını vuruyor

Türk Polis Teşkilatı olarak temel ilkelerin toplumun huzuru ve refahı olduğunu belirten kadın polisler, kendilerine her zaman milli mücadelenin kadın kahramanları Nene Hatun ile Kara Fatma'yı örnek aldıklarını söyledi.

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