HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! 12 derece azalacak! Kar geliyor! Ankara’dan sonra İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Karadeniz, Van dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Hatay kıyıları, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.