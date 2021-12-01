HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! 12 derece azalacak! Kar geliyor! Ankara'dan sonra İstanbul'a kar yağacak mı?
Günlerdir felaketi yaşatan lodos ne zaman bitecek derken Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ankara'ya yılın ilk karı düştü. Peki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Karadeniz, Van dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Hatay kıyıları, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Kıyı Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 - 80 km/saat), İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (60-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA'DA İLK KAR YAĞIŞI
Ankara'nın bazı bölgelerinde etkili olan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Gölbaşı'na bağlı İncek ile Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel bölgesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, Keçiören'in bazı kesimlerinde de karla karışık yağmur görüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.
Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.