Erdoğan ve Veliaht Prensi Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti. İşte o anlar...
22.06.2022 23:34 - Son Güncelleme: 22.06.2022 23:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti.