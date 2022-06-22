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Erdoğan ve Veliaht Prensi Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti. İşte o anlar...

22.06.2022 23:34 - Son Güncelleme: 22.06.2022 23:34
Erdoğan ve Veliaht Prensi Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin balkonunda sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı.

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Erdoğan ve Veliaht Prensi Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin balkonunda sohbet etti

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Veliaht Prensi Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin balkonunda sohbet etti

Erdoğan, Muhammed bin Selman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Veliaht Prensi Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin balkonunda sohbet etti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti.

Erdoğan ve Veliaht Prensi Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin balkonunda sohbet etti

İşte o anlar...

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