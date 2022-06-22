Mavi Vatan’daki kurtarıcı tim: PAK

PAK TİMİ PARAŞÜT ATLAYIŞIYLA BÖLGEYE ULAŞTI

Eğitim senaryosu kapsamında ihbar üzerine bölgeye hareket eden C-130 tipi uçaktan paraşütle yüksek irtifa atlayışı yapan ekip, bildirilen koordinata noktasal iniş yaptı. Özel eğitimli Su Altı Taarruz (SAT) ve sağlık personelinden oluşan tim, hızla yüzerek yine uçaktan deniz yüzeyine bırakılan 2 lastik bota ulaştı.