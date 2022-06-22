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Mavi Vatan'daki kurtarıcı tim: PAK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi, deniz altında ve yüzeyinde gerçekleştirdiği kurtarma operasyonları sırasında mavi sulara kurulan can salında tıbbi müdahale de yapabilen sayılı askeri birimler arasında yer alıyor. PAK timinin Marmaris Aksaz açıklarında senaryo gereği satha (su yüzeyi) çıkamadığı bildirilen bir denizaltından personel kurtardığı eğitim görüntülendi. İşte o kareler...

22.06.2022 11:58 - Son Güncelleme: 22.06.2022 12:00
Mavi Vatan’daki kurtarıcı tim: PAK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi, deniz altında ve yüzeyinde gerçekleştirdiği kurtarma operasyonları sırasında mavi sulara kurulan can salında tıbbi müdahale de yapabilen sayılı askeri birimler arasında yer alıyor.

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Mavi Vatan’daki kurtarıcı tim: PAK

PAK TİMİ DOSTA GÜVEN DÜŞMÖANA KORKU VERİYOR

Denizlerde yaşanabilecek olumsuzluklarda paraşütleriyle mavi sulara atlayıp, kritik müdahalelerle hayat kurtarmayı hedefleyen Türk Deniz Kuvvetleri PAK timi, yüksek yetenek ve kabiliyetleriyle "Mavi Vatan"da görev yapan tüm dost unsurlara güven veriyor.

Mavi Vatan’daki kurtarıcı tim: PAK

Mavi Vatan'ı savunmak için yüksek imkan ve kabiliyetle görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri, bir yandan tehditlere karşı önlem alırken, eğitimlerle de personelini zorlu koşullara hazırlıyor.

Mavi Vatan’daki kurtarıcı tim: PAK

PAK timinin Marmaris Aksaz açıklarında senaryo gereği satha (su yüzeyi) çıkamadığı bildirilen bir denizaltından personel kurtardığı eğitim, görüntülendi.

Mavi Vatan’daki kurtarıcı tim: PAK

PAK TİMİ PARAŞÜT ATLAYIŞIYLA BÖLGEYE ULAŞTI

Eğitim senaryosu kapsamında ihbar üzerine bölgeye hareket eden C-130 tipi uçaktan paraşütle yüksek irtifa atlayışı yapan ekip, bildirilen koordinata noktasal iniş yaptı. Özel eğitimli Su Altı Taarruz (SAT) ve sağlık personelinden oluşan tim, hızla yüzerek yine uçaktan deniz yüzeyine bırakılan 2 lastik bota ulaştı.

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