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Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT devrede! PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli Süleymaniye'de öldürüldü

SON DAKİKA: MİT devrede! PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli Süleymaniye'de öldürüldü

Son dakika haberleri...MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

AA
19.06.2022 10:59 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:24
SON DAKİKA: MİT devrede! PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli Süleymaniye’de öldürüldü

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SON DAKİKA: MİT devrede! PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli Süleymaniye’de öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA: MİT devrede! PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli Süleymaniye’de öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.

SON DAKİKA: MİT devrede! PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli Süleymaniye’de öldürüldü

Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.

SON DAKİKA: MİT devrede! PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli Süleymaniye’de öldürüldü

MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.

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