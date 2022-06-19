Kurban Bayramı yaklaştı kurbanlık alanları kurulmaya başlandı! 2 yıl sonra bir ilk! Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı için İstanbul'da Kurbanlık alanlar kurulmaya başlanırken, birçok hayvan şimdiden sahiplerini buldu. Pandemi ile birlikte geçen 2 yılın ardından bu yıl ilk kez Kurban Satıcıları ile vatandaşlar tekrar el sıkışarak pazarlık yapmaya başladı.
İstanbul'da birçok ilçede yaklaşan Kurban Bayramı Hazırlıkları devam ediyor, çadırlar kuruluyor kesim alanları düzenleniyor.
İstanbul Arnavutköy'de bulunan kurban kesim ve satış alanında ise vatandaşlar kurbanlarını seçmek için gelmeye başladı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kurban satışı yapılırken el sıkışılmıyordu.
"KURBAN FİYATLARI YAKLAŞIK 3 KATI FİYATINA ÇIKTI"
Kurban satışı için hazırlıklarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Sütçü Yusuf Kurban kesim ve satış alanı işletme direktörü Kerem Yetimoğlu, "Kurban Bayramı'na yaklaştıkça yoğunluğumu giderek arttı. Büyükbaş hayvanlarımız 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlarımızda ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor.