Kurban Bayramı yaklaştı kurbanlık alanları kurulmaya başlandı! 2 yıl sonra bir ilk! Kurbanlık fiyatları ne kadar?

"KURBAN FİYATLARI YAKLAŞIK 3 KATI FİYATINA ÇIKTI"

Kurban satışı için hazırlıklarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Sütçü Yusuf Kurban kesim ve satış alanı işletme direktörü Kerem Yetimoğlu, "Kurban Bayramı'na yaklaştıkça yoğunluğumu giderek arttı. Büyükbaş hayvanlarımız 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlarımızda ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor.