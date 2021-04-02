Kızılay en az lise mezunu personel alımı yapacak! Kızılay KPSS’siz Nisan ayı işçi alımı! İşte şartlar…
İş arayan binlerce kişi Kızılay en az lise mezunu personel alımı yapacağını duymasının ardından merakla detayları araştırmaya başladı. Kızılay KPSS'siz Nisan ayı işçi alımı ile ilgili sitesinde iş ilanlarını yayınladı ve şartları da paylaştı. Kızılay bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi hangi kadrolara alım yapılacağını ve aranan şartların neler olduğunu gündemde sıklıkla sorgular oldu. En önemli detaylar en az lise mezunu ve KPSS şartının aranmaması oldu. İşte güncel ilanlar…
İş arayan binlerce kişi Kızılay en az lise mezunu personel alımı yapacağını duymasının ardından merakla detayları araştırmaya başladı. Kızılay KPSS'siz Nisan ayı işçi alımı ile ilgili sitesinde iş ilanlarını yayınladı ve şartları da paylaştı. Kızılay bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi hangi kadrolara alım yapılacağını ve aranan şartların neler olduğunu gündemde sıklıkla sorgular oldu. En önemli detaylar en az lise mezunu ve KPSS şartının aranmaması oldu. İşte güncel ilanlar…
Kızılay istihdamlara devam ediyor ve açık kadroları için Nisan ayı ilanlarını resmi web sitesinde duyurdu. Kariyerini burada sürdürmek isteyen ya da yeni başlamak isteyenler için stajyer kadrolarının yanı sıra daha pek çok departmanda istihdam yapılacak. Farklı şehirler için de alım yapacak olan Kızılay bazı personel alımlarında KPSS şartı aramıyor ve en az lise mezunu olması yeterli. Kızılay Nisan ayı personel alımı için başvurular nasıl yapılıyor? Işte detaylar…
Ekip çalışmasına yatkın,
İletişim becerisi güçlü,
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli (erkek adaylar için),
Seyahat engeli olmayan ve gerektiğinde diğer illerde de görev alabilecek,
Tercüman (Arapça) Şartları:
En az ön lisans mezunu,
Ana dil seviyesinde Arapça konuşabilen tercihen okuma ve yazma becerisine sahip,
Ana dil seviyesinde Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,
Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,
MS Office programlarına hakim,
Ekip çalışmasına yatkın,