Kızılay en az lise mezunu personel alımı yapacak! Kızılay KPSS’siz Nisan ayı işçi alımı! İşte şartlar…

Kızılay istihdamlara devam ediyor ve açık kadroları için Nisan ayı ilanlarını resmi web sitesinde duyurdu. Kariyerini burada sürdürmek isteyen ya da yeni başlamak isteyenler için stajyer kadrolarının yanı sıra daha pek çok departmanda istihdam yapılacak. Farklı şehirler için de alım yapacak olan Kızılay bazı personel alımlarında KPSS şartı aramıyor ve en az lise mezunu olması yeterli. Kızılay Nisan ayı personel alımı için başvurular nasıl yapılıyor? Işte detaylar…