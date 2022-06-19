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Haberler Güncel Son dakika: HSK'dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti: İşte isim isim o liste

Son dakika: HSK'dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti: İşte isim isim o liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti. İşte isim isim o liste...

19.06.2022 22:36 - Son Güncelleme: 19.06.2022 22:49
Son dakika: HSK’dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı.

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Son dakika: HSK’dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti

Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.

Son dakika: HSK’dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Son dakika: HSK’dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Son dakika: HSK’dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti

KADIN İL BAŞSAVCISI SAYISI 2'YE ÇIKTI
Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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