Son dakika: HSK'dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti: İşte isim isim o liste
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti. İşte isim isim o liste...
19.06.2022 22:36 - Son Güncelleme: 19.06.2022 22:49
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı.