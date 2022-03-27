Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!
Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluların eziyet çektiği İBB, özellikle yürüyen merdiven ve asansörlerde de sınıfta kaldı. Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmazken, özellikle yaşlı, çocuklu ve engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı.
27.03.2022 09:57 - Son Güncelleme: 27.03.2022 09:57
İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüslere giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen çalışmadı. Merdivenleri kullanamayan özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.