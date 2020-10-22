İstanbul'da alarm çanları çalıyor! Bir ilçe tamamen kıpkırmızı... İşte İstanbul ve Türkiye'nin koronavirüs haritası!
Megakent İstanbul'da koronavirüs alarmı... 15 milyonu aşkın kayıtlı nüfusuyla İstanbul'da koronavirüs haritası giderek ürkütücü bir hal almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritasında bir bölge tamamen kıpkırmızı oldu. Göçmenlerin sıklıkla bulunduğu bölgede ne maske ne de sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlemleniyor. İşte o son dakika haberi ve İstanbul ve Türkiye'nin koronavirüs haritası.
22.10.2020 11:23
- Son Güncelleme: 22.10.2020 11:23
ESNAF DA MASKE TAKMIYOR
Bölgedeki incelemelerimiz sırasında, sokakta dolaşan her iki kişiden birinin ya maskesiz olduğuna, ya da maskesini çenesine indirip gezdiğine tanıklık ettik. Son birkaç yıldır 'Orta Asya', 'Afrika' mozaiğine teslim olan Fatih'in ara sokaklarında, göçmenler de maske ve mesafe kuralını hiçe saymış durumda. Ayrıca birçok esnaf da, tüm uyarılara rağmen maske takmadan çalışıyor.
ESKİ MÜDAVİMLER TEPKİLİ
Sokaklarda maskesiz dolaşanlara, bu durumun nedenini sorduğumuzda da, 'açık hava' ve 'unutkanlık' bahaneleri öne sürüldü. Özellikle Nişanca'dan Molla Taşı'na doğru uzanan ara sokaklardaki kural tanımazlık, Kumkapı'nın eski müdavimlerinin de son dakika tepkisini çekmiş durumda.
DİĞER GALERİLER