İstanbul'da alarm çanları çalıyor! Bir ilçe tamamen kıpkırmızı... İşte İstanbul ve Türkiye'nin koronavirüs haritası!

ESNAF DA MASKE TAKMIYOR

Bölgedeki incelemelerimiz sırasında, sokakta dolaşan her iki kişiden birinin ya maskesiz olduğuna, ya da maskesini çenesine indirip gezdiğine tanıklık ettik. Son birkaç yıldır 'Orta Asya', 'Afrika' mozaiğine teslim olan Fatih'in ara sokaklarında, göçmenler de maske ve mesafe kuralını hiçe saymış durumda. Ayrıca birçok esnaf da, tüm uyarılara rağmen maske takmadan çalışıyor.