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Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkı sokağa çağırmış ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne lanet okumuş birisi olan Esayan'ın o sırada soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. İşte, "güzel adam" olarak anılmasına da vesile olan o paylaşımlar...

22.10.2020 18:58 - Son Güncelleme: 22.10.2020 19:23
Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler

Markar Esayan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkı sokağa çağırmış ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne lanet okumuş! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşımlar…

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Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler

16 Temmuz 2016 Saat: 01.37: "Ezanlar susmasın!"

Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler

16 Temmuz 2016 Saat: 01.40: "Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler"

Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler

16 Temmuz 2016 Saat: 02.00: "İl merkezimizdeki (AK Parti İstanbul İl Başkanlığı) kalabalık. Halkımız muhteşem. Sabaha kadar sokaklardayız."

Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler
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