Haberler Galeri Güncel Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler

Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları: Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkı sokağa çağırmış ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne lanet okumuş birisi olan Esayan'ın o sırada soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. İşte, "güzel adam" olarak anılmasına da vesile olan o paylaşımlar...

22.10.2020 18:58 - Son Güncelleme: 22.10.2020 19:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





