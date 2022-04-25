Bursa'daki uçak kazasının görgü tanığı korku dolu anları anlattı: Her tarafı dumanlar sardı patlamalar art arda gelince...
Son dakika haberine göre Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi. Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını aktardı. Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü bildiren Yıldız, şunları anlattı: "Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."
25.04.2022 16:32 - Son Güncelleme: 25.04.2022 16:34
Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.
"PİLOT VE ÖĞRENCİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ"
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.