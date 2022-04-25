RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Bursa'daki uçak kazasının görgü tanığı korku dolu anları anlattı: Her tarafı dumanlar sardı patlamalar art arda gelince...

Bursa'daki uçak kazasının görgü tanığı korku dolu anları anlattı: Her tarafı dumanlar sardı patlamalar art arda gelince...

Son dakika haberine göre Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi. Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını aktardı. Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü bildiren Yıldız, şunları anlattı: "Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."

25.04.2022 16:32 - Son Güncelleme: 25.04.2022 16:34
Bursa’daki uçak kazasının görgü tanığı korku dolu anları anlattı: Her tarafı dumanlar sardı patlamalar art arda gelince...

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

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Bursa’daki uçak kazasının görgü tanığı korku dolu anları anlattı: Her tarafı dumanlar sardı patlamalar art arda gelince...

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa’daki uçak kazasının görgü tanığı korku dolu anları anlattı: Her tarafı dumanlar sardı patlamalar art arda gelince...

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Bursa’daki uçak kazasının görgü tanığı korku dolu anları anlattı: Her tarafı dumanlar sardı patlamalar art arda gelince...

"PİLOT VE ÖĞRENCİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ"
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Bursa’daki uçak kazasının görgü tanığı korku dolu anları anlattı: Her tarafı dumanlar sardı patlamalar art arda gelince...

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.

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