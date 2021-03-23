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HAVA DURUMU | Kar geliyor! İstanbul ve Ankara'ya peş peşe kar uyarısı! Meteoroloji, Valilik, AKOM...

Son dakika haberleri... Mart ayının sonlarına gelirken kar yağışı yeniden yurdumuzu esir alacak. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı araştırılırken Meteoroloji'den flaş bir açıklama gelmişti. Ardından AKOM saat vererek İstanbulluları kar yağışı konusunda uyarmıştı. Bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi. İşte detaylar...

23.03.2021 16:47 - Son Güncelleme: 23.03.2021 16:54
HAVA DURUMU | Kar geliyor! İstanbul ve Ankara'ya peş peşe kar uyarısı! Meteoroloji, Valilik, AKOM...

Bir son dakika haberine göre İstanbul'un hemen yanı başında kar yağışı başladı. Yapılan uyarılara göre, kar yağışı Bolu'dan yola çıktı. İstanbul'un yüksek kesimlerine bu hafta düşmesi beklenen kar yağışı için gün verildi. İşte detaylar...

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HAVA DURUMU | Kar geliyor! İstanbul ve Ankara'ya peş peşe kar uyarısı! Meteoroloji, Valilik, AKOM...

İSTANBUL'UN DİBİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşmadı.

HAVA DURUMU | Kar geliyor! İstanbul ve Ankara'ya peş peşe kar uyarısı! Meteoroloji, Valilik, AKOM...

Bölgede yağışın gün içinde aralıklarla sürmesi beklenirken, trafikte sıkıntıya yol açabilecek düzeye ulaşması beklenmiyor.

HAVA DURUMU | Kar geliyor! İstanbul ve Ankara'ya peş peşe kar uyarısı! Meteoroloji, Valilik, AKOM...

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

HAVA DURUMU | Kar geliyor! İstanbul ve Ankara'ya peş peşe kar uyarısı! Meteoroloji, Valilik, AKOM...

Ankara Valiliği'nin uyarısı ise şu şekilde...