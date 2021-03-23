HAVA DURUMU | Kar geliyor! İstanbul ve Ankara'ya peş peşe kar uyarısı! Meteoroloji, Valilik, AKOM...

Bir son dakika haberine göre İstanbul'un hemen yanı başında kar yağışı başladı. Yapılan uyarılara göre, kar yağışı Bolu'dan yola çıktı. İstanbul'un yüksek kesimlerine bu hafta düşmesi beklenen kar yağışı için gün verildi. İşte detaylar...