HAVA DURUMU | Kar geliyor! İstanbul ve Ankara'ya peş peşe kar uyarısı! Meteoroloji, Valilik, AKOM...
Son dakika haberleri... Mart ayının sonlarına gelirken kar yağışı yeniden yurdumuzu esir alacak. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı araştırılırken Meteoroloji'den flaş bir açıklama gelmişti. Ardından AKOM saat vererek İstanbulluları kar yağışı konusunda uyarmıştı. Bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi. İşte detaylar...
23.03.2021 16:47
- Son Güncelleme: 23.03.2021 16:54
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.