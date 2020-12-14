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İzmir'de sel felaketi hayatı felç etti! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan

Son dakika haberi... İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağmur, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Sahile yakın İkinci Etap Sitesi'nin bahçesi, taşan deniz sularıyla dolarken otopark ile yolları su bastı. CHP'li belediyeye isyan eden vatandaşlar "Şu rezilliğe bak. Burada herkes mağdur. Daha önce de oluyordu ama bu sene felaket oldu. Yakışmıyor. " dedi.

14.12.2020 15:01 - Son Güncelleme: 14.12.2020 15:02
İzmir'de sel felaketi hayatı felç etti! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan

İkinci Etap Sitesi sakinlerinden Mehmet Atak, mağdur olduklarını belirterek, "Mavişehir gibi bir yerde sürekli su baskını yaşanıyorsa diyecek bir söz bulamıyorum. Neden kontrol edilemiyor? Belediyenin bakması lazım. Yazık. Burada bir daire 10-12 milyon TL. Evimin 6 bin TL kirası var. Şu rezilliğe bak. Burada herkes mağdur. Daha önce de oluyordu ama bu sene felaket oldu. Yakışmıyor. Bu durumun Mavişehir'de yaşandığını söylemekten utanıyorum" dedi.

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İzmir'de sel felaketi hayatı felç etti! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan

4 otomobilinden birinin su içinde kaldığını belirten Deniz Mutaf, "Bir otomobilim taşkın suları nedeniyle arıza yaptı. Birçok site sakininin arabası, suyun içinde kaldı.

İzmir'de sel felaketi hayatı felç etti! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan

Yerel yönetimlerin bir an önce İzmir'in alt yapısına bir çözüm bulması lazım. İzmir'e yakışmayan bir durum. İnsanlar burada oturmak için yüksek bir meblağ ödüyor. Karşılığı bu olmaması gerekiyor. Belediyenin çare bulması lazım" diye konuştu.

İzmir'de sel felaketi hayatı felç etti! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan


Sedat Yıldız ise, "Durum rezalet. Her yer su. Sürekli yaşanan ir durum. Motosikletimin her yeri su almış durumda. Ne hasarı var ona bakacağım. Kuryelik yapıyorum. Patronuma ne diyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir'de sel felaketi hayatı felç etti! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan

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