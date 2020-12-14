İzmir'de sel felaketi hayatı felç etti! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan
Son dakika haberi... İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağmur, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Sahile yakın İkinci Etap Sitesi'nin bahçesi, taşan deniz sularıyla dolarken otopark ile yolları su bastı. CHP'li belediyeye isyan eden vatandaşlar "Şu rezilliğe bak. Burada herkes mağdur. Daha önce de oluyordu ama bu sene felaket oldu. Yakışmıyor. " dedi.
14.12.2020 15:01
- Son Güncelleme: 14.12.2020 15:02
İkinci Etap Sitesi sakinlerinden Mehmet Atak, mağdur olduklarını belirterek, "Mavişehir gibi bir yerde sürekli su baskını yaşanıyorsa diyecek bir söz bulamıyorum. Neden kontrol edilemiyor? Belediyenin bakması lazım. Yazık. Burada bir daire 10-12 milyon TL. Evimin 6 bin TL kirası var. Şu rezilliğe bak. Burada herkes mağdur. Daha önce de oluyordu ama bu sene felaket oldu. Yakışmıyor. Bu durumun Mavişehir'de yaşandığını söylemekten utanıyorum" dedi.
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