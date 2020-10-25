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Son dakika: Koronavirüste korkutan tablo! İstanbul'da vakalar 5'e katlandı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs Türkiye'de de yeniden artış göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Ekim koronavirüs raporu vahim tabloyu gözler önüne serdi. İstanbul'da koronavirüs vaka sayısı Ağustos ayını 5'e katladı. İşte detaylar…

25.10.2020 09:12 - Son Güncelleme: 25.10.2020 09:12
Son dakika! Koronavirüste korkutan tablo! İstanbul'da vakalar 5'e katlandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.

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Son dakika! Koronavirüste korkutan tablo! İstanbul'da vakalar 5'e katlandı

Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika! Koronavirüste korkutan tablo! İstanbul'da vakalar 5'e katlandı

"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hastanın tespit edildiğine işaret ederek, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.

Son dakika! Koronavirüste korkutan tablo! İstanbul'da vakalar 5'e katlandı

Hastaların tedavisi özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Koronavirüste korkutan tablo! İstanbul'da vakalar 5'e katlandı

BEŞE KATLADI
Sağlık Bakanlığı'nın, 12-18 Ekim tarihlerini içeren haftalık raporu, Bakan Fahrettin Koca'nın "İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı" açıklamasıyla özellikle vurguladığı İstanbul'daki vahim tabloyu gözler önüne serdi.

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