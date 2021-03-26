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Son dakika: Koronavirüste korkunç tablo! Risk grubu değişti! Koronavirüs mutasyonu gençleri daha çok vuruyor!

Türkiye 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye geçti. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı koronavirüs yoğunluk haritasına göre 4 renge ayrılan iller risk gruplarına göre normalleştiler. Ancak normalleşmenin hemen ardından koronavirüs vaka sayılarında yeniden patlama oldu. Vakaların artmasında özellikle mutasyon virüsün etkili olduğu ortaya çıktı. İşte koronavirüste mutasyon alarmı ve değişen belirtilerle risk grubuna ilişkin uzmanların kritik açıklamaları...

26.03.2021 09:35 - Son Güncelleme: 26.03.2021 10:40
Son dakika: Koronavirüste korkunç tablo! Risk grubu değişti! Koronavirüs mutasyonu gençleri daha çok vuruyor!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: Koronavirüste korkunç tablo! Risk grubu değişti! Koronavirüs mutasyonu gençleri daha çok vuruyor!

Son 24 saatte 19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.Test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1.790 oldu.

Son dakika: Koronavirüste korkunç tablo! Risk grubu değişti! Koronavirüs mutasyonu gençleri daha çok vuruyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Aşı hakkında önemli bilgiler veren Koca, "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

Son dakika: Koronavirüste korkunç tablo! Risk grubu değişti! Koronavirüs mutasyonu gençleri daha çok vuruyor!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

Son dakika: Koronavirüste korkunç tablo! Risk grubu değişti! Koronavirüs mutasyonu gençleri daha çok vuruyor!

10 MİLYON DOZUN DOLUMU YAPILACAK:
Öncelikle Türkiye Kovid-19 aşı tablosu hakkında bazı verileri paylaşmak istiyorum. Sayılara bilhassa dikkat edin. Şu sayılar büyük önem arz ediyor: