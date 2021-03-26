Son dakika: Koronavirüste korkunç tablo! Risk grubu değişti! Koronavirüs mutasyonu gençleri daha çok vuruyor!
Türkiye 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye geçti. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı koronavirüs yoğunluk haritasına göre 4 renge ayrılan iller risk gruplarına göre normalleştiler. Ancak normalleşmenin hemen ardından koronavirüs vaka sayılarında yeniden patlama oldu. Vakaların artmasında özellikle mutasyon virüsün etkili olduğu ortaya çıktı. İşte koronavirüste mutasyon alarmı ve değişen belirtilerle risk grubuna ilişkin uzmanların kritik açıklamaları...
26.03.2021 09:35
- Son Güncelleme: 26.03.2021 10:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Aşı hakkında önemli bilgiler veren Koca, "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz." bilgisini paylaştı.