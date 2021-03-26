Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde olduğu, cuma gününe doğru öne çıkan başlıklardan oldu. Diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta sonunda da yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak.