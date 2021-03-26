Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 1 Mart itibarıyla koronavirüste normalleşme dönemine girildi. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre kademe kademe normalleşmeye geçilirken kırmızı kategorideki çok yüksek riskli iller hala bazı tedbirlere devam ediyor. Koronavirüs risk haritasına göre orta ve düşük riskli illerde hafta sonu 27-28 Mart'ta gündüz sokağa çıkma yasağı olmayacak. "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller
26.03.2021 10:20
- Son Güncelleme: 26.03.2021 10:20