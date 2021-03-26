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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 1 Mart itibarıyla koronavirüste normalleşme dönemine girildi. Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre kademe kademe normalleşmeye geçilirken kırmızı kategorideki çok yüksek riskli iller hala bazı tedbirlere devam ediyor. Koronavirüs risk haritasına göre orta ve düşük riskli illerde hafta sonu 27-28 Mart'ta gündüz sokağa çıkma yasağı olmayacak. "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

26.03.2021 10:20 - Son Güncelleme: 26.03.2021 10:20
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde olduğu, cuma gününe doğru öne çıkan başlıklardan oldu. Diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta sonunda da yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü akşam 21.00'da başlayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bursa ve Ankara orta risk grubunda yer alırken, yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de ise sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar günü devam edecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi.