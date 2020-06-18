İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

KAHRAMAN; İDARE MAHKEMESİ'NİN KAMU YARARI OLDUĞU GEREKÇESİYLE PROJENİN DEVAMINA KARAR VERMESİ KARARINA DA İTİRAZ ETTİ

Tayfun Kahraman'ın; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönündeki mahkeme kararın da bozulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne de başvurduğu öğrenildi.