İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın önce itiraz ettiği 2 bin 275 kişilik Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesine İBB'ye atandığı gibi sahip çıktığı ortaya çıktı. Kahraman'ın ilkesizliğini ve tutarsızlığını gösteren mahkeme tutanaklarına ulaşıldı.
KAHRAMAN; BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ'NE PLAN ASKIDAYKEN DAHİ İTİRAZ ETMİŞ!
Tayfun Kahraman'ın; TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı iken AK Partili Kadir Topbaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 14 Eylül 2012 tarihinde başlattığı 2 bin 275 kişilik Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesine plan askıdayken dahi itiraz ettiği öğrenildi.
KAHRAMAN; İDARE MAHKEMESİ'NİN KAMU YARARI OLDUĞU GEREKÇESİYLE PROJENİN DEVAMINA KARAR VERMESİ KARARINA DA İTİRAZ ETTİ
Tayfun Kahraman'ın; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönündeki mahkeme kararın da bozulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne de başvurduğu öğrenildi.
İTİRAZ ETTİĞİ PLANIN AYNEN GEÇMESİ İÇİN İBB MECLİSİ'NE PLAN TEKLİFİNDE BULUNDU
Tayfun Kahraman'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olduktan sonra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne itiraz ettiği planın aynen geçmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne plan teklifinde bulunması, "Bu nasıl ilkesizlik" şeklinde yorumlandı.
İBB'YE ATANDI, İTİRAZ ETTİĞİ PROJEYE SAHİP ÇIKTI!..
Kahraman, 16 Haziran 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 5 defa itiraz ettiği Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesine sahip çıktı ve "Bayrampaşa Kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri, dairelerine taşınmaya başlıyor. Yakında kreş, istihdam ofisi, tiyatro salonu, iştiraklerimizin işletmeleri açılıyor ve hayat başlıyor" ifadelerini kullandı.