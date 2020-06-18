Haberler Galeri Güncel İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın önce itiraz ettiği 2 bin 275 kişilik Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesine İBB'ye atandığı gibi sahip çıktığı ortaya çıktı. Kahraman'ın ilkesizliğini ve tutarsızlığını gösteren mahkeme tutanaklarına ulaşıldı.

18.06.2020 12:48 - Son Güncelleme: 18.06.2020 12:48
İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

KAHRAMAN; BAYRAMPAŞA CEZAEVİ KONUT PROJESİ'NE PLAN ASKIDAYKEN DAHİ İTİRAZ ETMİŞ!
Tayfun Kahraman'ın; TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı iken AK Partili Kadir Topbaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 14 Eylül 2012 tarihinde başlattığı 2 bin 275 kişilik Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesine plan askıdayken dahi itiraz ettiği öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

KAHRAMAN, PROJENİN DURDURULMASI İÇİN 3 DEFA İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDU
Tayfun Kahraman'ın; Bayrampaşa Cezaevi konut projesinin durdurulması için İstanbul 9. İdare Mahkemesi, İstanbul 13. İdare Mahkemesi ve İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu bildirildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

KAHRAMAN; İDARE MAHKEMESİ'NİN KAMU YARARI OLDUĞU GEREKÇESİYLE PROJENİN DEVAMINA KARAR VERMESİ KARARINA DA İTİRAZ ETTİ
Tayfun Kahraman'ın; kamu yararı olduğu gerekçesiyle projenin devam etmesi yönündeki mahkeme kararın da bozulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne de başvurduğu öğrenildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

İTİRAZ ETTİĞİ PLANIN AYNEN GEÇMESİ İÇİN İBB MECLİSİ'NE PLAN TEKLİFİNDE BULUNDU
Tayfun Kahraman'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olduktan sonra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'ne itiraz ettiği planın aynen geçmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne plan teklifinde bulunması, "Bu nasıl ilkesizlik" şeklinde yorumlandı.

İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!

İBB'YE ATANDI, İTİRAZ ETTİĞİ PROJEYE SAHİP ÇIKTI!..
Kahraman, 16 Haziran 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 5 defa itiraz ettiği Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesine sahip çıktı ve "Bayrampaşa Kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri, dairelerine taşınmaya başlıyor. Yakında kreş, istihdam ofisi, tiyatro salonu, iştiraklerimizin işletmeleri açılıyor ve hayat başlıyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan hayalim ve sevdam demişti... İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor
Başkan Erdoğan "hayalim ve sevdam" demişti... İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor