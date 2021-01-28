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SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? İşte Bilim Kurulu'nun önerdiği tarih

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu dün gerçekleştirdikleri toplantıda okullar, kafeler ve restoranlar için açılma tarihini görüştü. Bilim Kurulu, öğretmenlerin de aşılanması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte okulların 15 Mart'ta açılması tavsiyesinde bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında kafeler, restoranların açılması da gündeme geldi. Kurul, buraların açılmasının henüz erken olduğunu belirtti. İşte Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda dün akşam konuşulanlar...

28.01.2021 14:32 - Son Güncelleme: 28.01.2021 14:34
SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ortaya çıktı! İşte okullar ve kafeler için verilen tarih

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.

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SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ortaya çıktı! İşte okullar ve kafeler için verilen tarih

İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ortaya çıktı! İşte okullar ve kafeler için verilen tarih

15 MART KRİTİK TARİH
Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ortaya çıktı! İşte okullar ve kafeler için verilen tarih

AŞILANMA SÜRECİ
Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek

SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi ortaya çıktı! İşte okullar ve kafeler için verilen tarih

"HENÜZ ERKEN"
Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.