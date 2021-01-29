İstanbul'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nde dikkat çeken görüntü
İstanbul Büyükşehir Belediye binasının hemen yanındaki Saraçhane Arkeoloji Parkı içinde bulunan Bizans döneminden kalma Ayios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları yok olma tehdidi altında. Kaderine terk edilen Ayios Polieuktos Kilisesi'nin duvarları, ısınmak için evsizlerin yaktığı ateş ve tüten duman nedeniyle siyaha büründü. İçeride ise yerlerdeki çöpler dikkat çekiyor. Kilisenin içindeki tahribat ise çok daha büyük boyutta.
29.01.2021 10:43
- Son Güncelleme: 29.01.2021 11:04