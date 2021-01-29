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İstanbul'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nde dikkat çeken görüntü

İstanbul Büyükşehir Belediye binasının hemen yanındaki Saraçhane Arkeoloji Parkı içinde bulunan Bizans döneminden kalma Ayios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları yok olma tehdidi altında. Kaderine terk edilen Ayios Polieuktos Kilisesi'nin duvarları, ısınmak için evsizlerin yaktığı ateş ve tüten duman nedeniyle siyaha büründü. İçeride ise yerlerdeki çöpler dikkat çekiyor. Kilisenin içindeki tahribat ise çok daha büyük boyutta.

29.01.2021 10:43 - Son Güncelleme: 29.01.2021 11:04
İstanbul'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nde dikkat çeken görüntü

İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından biri olan, Bizans döneminden kalma İstanbul Büyükşehir Belediye binasının hemen yanındaki Saraçhane Arkeoloji Parkı içinde bulunan Ayios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları yok olma tehdidi altında.

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İstanbul'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nde dikkat çeken görüntü

Kaderine terk edilen Ayios Polieuktos Kilisesi'nin duvarları, ısınmak için evsizlerin yaktığı ateş ve tüten duman nedeniyle siyaha büründü.

İstanbul'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nde dikkat çeken görüntü

Ayasofya'dan önce kentin en büyük kiliselerinden olduğu belirtilen Ayios Polieuktos Kilisesi, kaderine terk edildi.

İstanbul'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nde dikkat çeken görüntü

524-527 yılları arasında Romalı komutan Polieuktos'un adına yaptırılan, kilisenin kalıntılarının bulunduğu alan evsizlerin mekanı haline gelmiş durumda.

İstanbul'un en eski kiliselerinden Ayios Polieuktos Kilisesi'nde dikkat çeken görüntü

Gelişigüzel etrafa atılan çöpler, kalıntıların üzerini kaplayan otlar, kırılan ve etrafa saçılan tarihi yapıdan kalan sütun ve mermer parçaları ise kültürel mirasın ne halde olduğunu anlatmaya yetiyor.