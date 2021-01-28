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Başkan Erdoğan ve Elon Musk görüşmesi gündemde bomba etkisi yaratmıştı! Merak edilen görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile yaptığı telefon görüşmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Merak edilen görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yapılan görüşmede Elon Musk'ın yapılan görülmede yerli oto için 'her türlü işbirliğine hazırız' mesajını verdi. İşte detaylar…

28.01.2021 13:58 - Son Güncelleme: 28.01.2021 13:58
Başkan Erdoğan ve Elon Musk görüşmesi gündemde bomba etkisi yaratmıştı! Merak edilen görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bugün konuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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Başkan Erdoğan ve Elon Musk görüşmesi gündemde bomba etkisi yaratmıştı! Merak edilen görüşmenin detayları ortaya çıktı!

CNN Türk'te yer alan habere göre yapılan görüşmede Elon Musk'ın yapılan görülmede yerli oto için 'her türlü işbirliğine hazırız' mesajını verdi. Peki Elon Musk pandemi döneminde teknoloji alanında neler yaptı? Koronavirüs salgını adeta Musk için piyango etkisi yarattı. İşte Musk'ın inanılmaz değişimi...

Başkan Erdoğan ve Elon Musk görüşmesi gündemde bomba etkisi yaratmıştı! Merak edilen görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci, eğitimden sağlığa ve gıdaya insan hayatını doğrudan ilgilendiren tüm sektörleri etkiledi. Salgın sürecinden karlı çıkan sektörlerden biri teknoloji oldu. Uzaktan çalışma ve sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle e-ticaret, oyun, telefon ve bilgisayar alanlarında iş yapan şirketlerden bazıları bu dönemde marka değerlerini yüzde 90'a yakın artırırdı.

Başkan Erdoğan ve Elon Musk görüşmesi gündemde bomba etkisi yaratmıştı! Merak edilen görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, Tesla, Space X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan Elon Musk, Ocak 2020'den Ocak 2021'e kadar olan dönemde servetini yaklaşık 7'ye katladı. Musk, 210 milyar dolarlık serveti ile şu anda zirvede bulunuyor.

Başkan Erdoğan ve Elon Musk görüşmesi gündemde bomba etkisi yaratmıştı! Merak edilen görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Söz konusu dönemde Çinli teknoloji şirketlerinin sahipleri de servetlerini artırdı. Teknoloji şirketi Tencent'in Kurucusu Pony Ma, Ocak 2020'de 38,7 milyar dolar olan servetini Ocak 2021'de 70,7 milyar dolara çıkardı.