Başkan Erdoğan ve Elon Musk görüşmesi gündemde bomba etkisi yaratmıştı! Merak edilen görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, Tesla, Space X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan Elon Musk, Ocak 2020'den Ocak 2021'e kadar olan dönemde servetini yaklaşık 7'ye katladı. Musk, 210 milyar dolarlık serveti ile şu anda zirvede bulunuyor.