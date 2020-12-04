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SON DAKİKA: Koronavirüs aşısının Türk mucitlerinden 'aşı kasten geciktiriliyor' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/ BioNTech aşısının yaygın kullanımı, İngiltere'de resmi olarak onaylandı. Dünyanın merakla beklediği aşıyla ilgili detaylar merak edilirken aşıyı bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Amerikan New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlanan 'Sway' adlı podcast programının konuğu oldu. Türeci ve Şahin, aşıya ilişkin önemli bilgiler verirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın aşının kasten geciktirildiği yolundaki iddiasına da yanıt verdi.

04.12.2020 11:12 - Son Güncelleme: 04.12.2020 11:26
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısının Türk mucitlerinden 'aşı kasten geciktiriliyor' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Sunucu Kara Swisher'ın Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin-Türeci çifti "Henüz değil" yanıtını verdi.

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SON DAKİKA: Koronavirüs aşısının Türk mucitlerinden 'aşı kasten geciktiriliyor' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Swisher'ın "İkinizden biri" sorusuna ise Prof. Dr. Şahin'in açıklayıcı yanıtı şöyle oldu:

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısının Türk mucitlerinden 'aşı kasten geciktiriliyor' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

"Henüz değil. Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor.

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısının Türk mucitlerinden 'aşı kasten geciktiriliyor' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor."

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısının Türk mucitlerinden 'aşı kasten geciktiriliyor' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Swisher'ın "Bu aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum, tehlikeli olabilir" şeklinde düşünen insanları nasıl ikna edecekleri yolundaki sorusuna Dr. Özlem Türeci'nin yanıtı ise şöyle:

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