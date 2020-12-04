SON DAKİKA: Koronavirüs aşısının Türk mucitlerinden 'aşı kasten geciktiriliyor' iddialarıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/ BioNTech aşısının yaygın kullanımı, İngiltere'de resmi olarak onaylandı. Dünyanın merakla beklediği aşıyla ilgili detaylar merak edilirken aşıyı bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Amerikan New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlanan 'Sway' adlı podcast programının konuğu oldu. Türeci ve Şahin, aşıya ilişkin önemli bilgiler verirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın aşının kasten geciktirildiği yolundaki iddiasına da yanıt verdi.
04.12.2020 11:12
- Son Güncelleme: 04.12.2020 11:26
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