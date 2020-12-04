Sokağa çıkma yasağından kimler muaf sayılıyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf olan meslekler hangileri?
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının artış göstermesiyle birlikte Türkiye'de ek tedbir kararları alındı. Buna göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta içi sokağa çıkma yasağı her gün 21.00'da başlayıp sonraki gün 05.00'da sona erecek. Hafta sonu yasağı ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edeceği belirlendi. Peki, yasaktan kimler veya hangi meslekler muaf olacak? Yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulamasına ilişkin kritik ayrıntılar haberin devamında...
Ülkemizde 11 Mart tarihinden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda kısıtlama süresince sokağa çıkma yasağında kimler muaf? Sorusu üzerinde araştırmalar yoğun şekilde yapılıyor. Peki, Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri? İşte detaylar...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF? HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MUAF MESLEKLER HANGİLERİ?
Kabine toplantısı sonrası yeni yasaklara ilişkin merak edilen Sokağa çıkma yasağında kimler muaf? ve Hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf meslekler hangileri? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;