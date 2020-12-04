Sokağa çıkma yasağından kimler muaf sayılıyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında muaf olan meslekler hangileri?

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri