Ermenistan'a imzalatılan anlaşma doğrultusunda 4 ilimiz ticaret üssü haline gelecek
Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'dan çekildi. Ateşkes görüşmelerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özellikle istediği bir madde ise Türkiye'nin lehine olacak. Bu madde doğrultusunda yapılacak olan yeni hatla Türkiye'de Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı ticaret üssü haline gelecek.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyon başarılı olunca, Ermenistan yenilgiyi kabul edip, ateşkes bildirisini imzalayarak ordusunu bölgeden çekti. 44 gün süren operasyonlarda Azerbaycan Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı illeri ve Şuşa şehrini, Hocavend, Hocalı ve Ağdere illerinin ise bazı kısımlarını işgalden kurtardı, bildiri gereği Ermenistan güçleri, Ağdam, Kelbecer ve Laçın'dan çıktı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." diye nitelendirdiği yeni gerçeklik, yıllardır işgal altında olan toprakların artık Azerbaycan'ın kontrolünde olmasını ve göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesini içeriyor.