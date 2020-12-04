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Ermenistan'a imzalatılan anlaşma doğrultusunda 4 ilimiz ticaret üssü haline gelecek

Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'dan çekildi. Ateşkes görüşmelerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özellikle istediği bir madde ise Türkiye'nin lehine olacak. Bu madde doğrultusunda yapılacak olan yeni hatla Türkiye'de Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı ticaret üssü haline gelecek.

04.12.2020 11:03 - Son Güncelleme: 04.12.2020 11:03
Ermenistan'a imzalatılan anlaşma doğrultusunda 4 ilimiz ticaret üssü haline gelecek

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmasıyla yaklaşık 30 yıldır belirsizliğin korunduğu Dağlık Karabağ ile çevresindeki bölgede yeni durum şekillendi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Ermenistan'a imzalatılan anlaşma doğrultusunda 4 ilimiz ticaret üssü haline gelecek

Bölgenin yeni durumu, Azerbaycan ordusunun savaş meydanında elde ettiği zaferler ve Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiriyle belirlendi.

Ermenistan'a imzalatılan anlaşma doğrultusunda 4 ilimiz ticaret üssü haline gelecek

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyon başarılı olunca, Ermenistan yenilgiyi kabul edip, ateşkes bildirisini imzalayarak ordusunu bölgeden çekti. 44 gün süren operasyonlarda Azerbaycan Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı illeri ve Şuşa şehrini, Hocavend, Hocalı ve Ağdere illerinin ise bazı kısımlarını işgalden kurtardı, bildiri gereği Ermenistan güçleri, Ağdam, Kelbecer ve Laçın'dan çıktı.

Ermenistan'a imzalatılan anlaşma doğrultusunda 4 ilimiz ticaret üssü haline gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." diye nitelendirdiği yeni gerçeklik, yıllardır işgal altında olan toprakların artık Azerbaycan'ın kontrolünde olmasını ve göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesini içeriyor.

Ermenistan'a imzalatılan anlaşma doğrultusunda 4 ilimiz ticaret üssü haline gelecek

YENİ KORİDORLAR İNŞA EDİLECEK
Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen güzergah, 5 yıl boyunca bölgede geçici görevli Rus askerlerinin kontrolünde olacak.

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