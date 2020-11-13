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Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayi konusunda büyük adımlar atan Türkiye, kritik eşiklerden birine daha geldi. Gökbey'in 1 ay içinde yerli motorla havalanacak olmasını değerlendiren uzmanlar bunun savunma sanayii için bir "milat" olduğu görüşünde birleşti.

13.11.2020 13:06 - Son Güncelleme: 13.11.2020 13:06
Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar

Türkiye son yıllarda daha büyük bir hızla devam ettirdiği savunma sanayii projelerinde mümkün olduğunca farklı alanlarda yerli ve milli ürün çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar

Bunlardan biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey Genel Maksat Helikopteri... Gökbey'in yerli milli motorla havalanmasına dair takvimde sona gelindi. Peki bu platformda takılı olan TS1400 motorunun genel özellikleri ne, ülkemize hangi alanlarda kazanım sağlayacak?

Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey helikopterinin seri üretiminin 2021 başında başlamasını ve helikopteri seri üretim aşamasına geldiğinde yerli motorla uçurmayı hedeflediklerini söylemişti.

Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar

Türkiye'nin ilk özgün helikopterinin isminin öneriler arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçildiğini dile getiren Demir, "Çok da güzel bir isim oldu ve gerçekten beğenildi. İkinci 100 günlük programın anonsu sırasında da Cumhurbaşkanımız yeni helikopterimiz hazıruna gösterdi.

Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar

Orada da çok büyük ilgi gördü. Bu halkımızı gururlandıran, bir anlamda özgüvenimizi artıran, projelerin zamanında yapılmasına ilişkin de bir mesaj oldu" demişti.

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