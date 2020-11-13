Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar
Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayi konusunda büyük adımlar atan Türkiye, kritik eşiklerden birine daha geldi. Gökbey'in 1 ay içinde yerli motorla havalanacak olmasını değerlendiren uzmanlar bunun savunma sanayii için bir "milat" olduğu görüşünde birleşti.
13.11.2020 13:06
- Son Güncelleme: 13.11.2020 13:06
Bunlardan biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey Genel Maksat Helikopteri... Gökbey'in yerli milli motorla havalanmasına dair takvimde sona gelindi. Peki bu platformda takılı olan TS1400 motorunun genel özellikleri ne, ülkemize hangi alanlarda kazanım sağlayacak?
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