SON DAKİKA: Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kara boru hattını tamamladık



ARITILMIŞ SULAR DENİZE

Ergene Nehri'ndeki kirli atıklar temizlendikten sonra arıtılmış sular, denizle buluştu. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde diğer bağlantılar da tamamlandıktan sonra bu hatta bağlanacak. Böylece hem Ergene Nehri temizlenecek hem de atık sular, arıtılarak Marmara Denizi'ne taşınacak.



