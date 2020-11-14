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SON DAKİKA: Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kara boru hattını tamamladık

Son dakika haberine göre bölgedeki sanayi tesisleri nedeniyle 1970'li yıllardan beri kirlenen Ergene Nehri, nefes alacak. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deşarj Sistemi Doğu Hattı hizmete alındı. Kara boru hattının devreye girmesiyle arıtılmış sular ilk kez Marmara Denizi'ne deşarj edildi. Tekirdağ ziyaretinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara botu hattını tamamladık. Bugün kara botu hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj ediliyor" dedi.

14.11.2020 10:55 - Son Güncelleme: 14.11.2020 10:58
SON DAKİKA: Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kara boru hattını tamamladık

Türkiye'nin en büyük çevre projesinin omurgasını oluşturan etabı başarıyla tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin koordinatör valilik olarak yer aldığı ve 9 OSB'nin içinde bulunduğu Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içinde yer alan derin deniz deşarjı kara boru hattının Doğu bölümü açıldı.

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SON DAKİKA: Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kara boru hattını tamamladık


ARITILMIŞ SULAR DENİZE
Ergene Nehri'ndeki kirli atıklar temizlendikten sonra arıtılmış sular, denizle buluştu. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde diğer bağlantılar da tamamlandıktan sonra bu hatta bağlanacak. Böylece hem Ergene Nehri temizlenecek hem de atık sular, arıtılarak Marmara Denizi'ne taşınacak.

SON DAKİKA: Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kara boru hattını tamamladık

AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene'yi kurtarmak için Ergene Havzası Eylem Planımızı devreye aldıklarını, bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek atık su artıma tesisleri kurmak için harekete geçtiklerin söyledi.

SON DAKİKA: Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kara boru hattını tamamladık

Tekirdağ'daki 5 müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayii Bölgesi'ndeki arıtma tesisinin çalışmaya başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu 1 Organize Sanayii Bölgelerindeki arıtma tesislerini tamamladık. Önümüzdeki sene de inşallah Velimeşe Arıtma Tesisini tamamlıyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kara boru hattını tamamladık


DENİZE İLK DEŞARJ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene havzasında, arıtılarak temiz hale gelmiş suların, Marmara Denizine deşarj edilmesi için Derin Deşarj Projesini de başlattıklarını ifade ederek, "Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara botu hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj ediliyor." diye konuştu.

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