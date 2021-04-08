SON DAKİKA: Konya'da Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşu sırasında şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep memleketi Trabzon'a uğurlandı

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, Konya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. Şehidin naaşının uğurlanması sırasında çocukları Kaan ve Kayra ise gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar objektiflere yansıdı.

08.04.2021 11:33 - Son Güncelleme: 08.04.2021 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





