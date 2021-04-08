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Dolandırıcıların "Aşı sıranız geldi" mesajına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar

Koronavirüsle mücadele süreci dolandırıcılara da fırsat kapısı oldu. Dolandırıcılar bu kez de koronavirüs aşısı yalanıyla vatandaşların kimlik bilgilerinin peşine düştü. Mağdurun randevu alabilmek için girdiği kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor. İşte aşı dolandıcırılarına karşı dikkat etmeniz gerekenler.

08.04.2021 09:00 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:04
Dolandırıcıların Aşı sıranız geldi mesajına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar


Dolandırıcılar bu kez de koronavirüs aşısı yalanıyla vatandaşları dolandırıyor.

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Dolandırıcıların Aşı sıranız geldi mesajına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar


Aşı randevusu oluşturma ya da yardım ulaştırma bahanesiyle mesaj atıyor, vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar.

Dolandırıcıların Aşı sıranız geldi mesajına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar


Dolandırıcılık, gelen bir kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla bir link üzerinden yapılıyor.

Dolandırıcıların Aşı sıranız geldi mesajına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar


Bu linklere tıklandığında telefon rehberi ele geçiriliyor, başka telefon rehberindeki kişilere mesaj gönderiliyor.

Dolandırıcıların Aşı sıranız geldi mesajına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar


Linke tıklandığında kişisel bilgiler isteniyor. Mağdurun randevu alabilmek için girdiği kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor.