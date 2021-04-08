Dolandırıcıların "Aşı sıranız geldi" mesajına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar

Koronavirüsle mücadele süreci dolandırıcılara da fırsat kapısı oldu. Dolandırıcılar bu kez de koronavirüs aşısı yalanıyla vatandaşların kimlik bilgilerinin peşine düştü. Mağdurun randevu alabilmek için girdiği kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor. İşte aşı dolandıcırılarına karşı dikkat etmeniz gerekenler.

08.04.2021 09:00 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





