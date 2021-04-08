'Artık değişti' diyerek duyurdu! SİHA'lardan sonra dünyayı titretecek hamle! Yeni ordu geliyor!

Geleceği teknolojileri hakkında da açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar "Muharebe felsefesi değişiyor. Artık daha zihinsel meleke odaklı teşkilatlara ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayar teknolojisini anlayanların bu araçları daha iyi yönettiğini görüyoruz. Dünyada nasıl kara, hava, deniz kuvvetleri gibi tümüyle o alana yönelik birlikler kuruluyorsa, insansız sistemler için de insansız sistemler kuvvetlerinin de kurulacağını öngörüyorum" dedi.