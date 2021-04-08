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'Artık değişti' diyerek duyurdu! SİHA'lardan sonra dünyayı titretecek hamle! Yeni ordu geliyor!

Dağlık Karabağ'daki başarısı ile dünyanın gözünü kendisine çeviren SİHA'lar ve savunma sanayi hakkında Azerbaycan'ın İctimai Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar muharebe şartlarının değiştiğini belirterek "İnsansız sistemler kuvvetlerinin kurulacağını öngörüyorum" dedi.

08.04.2021 12:02 - Son Güncelleme: 08.04.2021 12:35
Artık değişti diyerek duyurdu! SİHA'lardan sonra dünyayı titretecek hamle! Yeni ordu geliyor!

Azerbaycan'ın İctimai Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar muharebe şatlarının değiştiğini belirterek ' insansız sistemler kuvvetlerinin kurulacağını öngörüyorum' dedi.

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Artık değişti diyerek duyurdu! SİHA'lardan sonra dünyayı titretecek hamle! Yeni ordu geliyor!

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın İctimai Televizyonu'na konuştu.

Artık değişti diyerek duyurdu! SİHA'lardan sonra dünyayı titretecek hamle! Yeni ordu geliyor!

Bayraktar, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli insansız hava araçlarının maharetlerinin Karabağ Harekatı'nda net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Artık değişti diyerek duyurdu! SİHA'lardan sonra dünyayı titretecek hamle! Yeni ordu geliyor!

Geleceği teknolojileri hakkında da açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar "Muharebe felsefesi değişiyor. Artık daha zihinsel meleke odaklı teşkilatlara ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayar teknolojisini anlayanların bu araçları daha iyi yönettiğini görüyoruz. Dünyada nasıl kara, hava, deniz kuvvetleri gibi tümüyle o alana yönelik birlikler kuruluyorsa, insansız sistemler için de insansız sistemler kuvvetlerinin de kurulacağını öngörüyorum" dedi.

Artık değişti diyerek duyurdu! SİHA'lardan sonra dünyayı titretecek hamle! Yeni ordu geliyor!

TÜRKİYE'NİN SİHA'LARI 'DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR'
Öte yandan siyaset bilimci Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği SİHA'lar ile, Rusya, Çin ve ABD'den daha etkin bir şekilde sonuçlara yön verebilen bir bölgesel güç haline geldiğini yazdı.