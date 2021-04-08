'Artık değişti' diyerek duyurdu! SİHA'lardan sonra dünyayı titretecek hamle! Yeni ordu geliyor!
Dağlık Karabağ'daki başarısı ile dünyanın gözünü kendisine çeviren SİHA'lar ve savunma sanayi hakkında Azerbaycan'ın İctimai Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar muharebe şartlarının değiştiğini belirterek "İnsansız sistemler kuvvetlerinin kurulacağını öngörüyorum" dedi.
08.04.2021 12:02
- Son Güncelleme: 08.04.2021 12:35
Geleceği teknolojileri hakkında da açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar "Muharebe felsefesi değişiyor. Artık daha zihinsel meleke odaklı teşkilatlara ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayar teknolojisini anlayanların bu araçları daha iyi yönettiğini görüyoruz. Dünyada nasıl kara, hava, deniz kuvvetleri gibi tümüyle o alana yönelik birlikler kuruluyorsa, insansız sistemler için de insansız sistemler kuvvetlerinin de kurulacağını öngörüyorum" dedi.