Vav TV İzle
Haberler Güncel SON DAKİKA Kiev'de çatışmalar şiddetlendi! Ukraynalılar bölgeden kaçıyor! İşte sıcak fotoğraflar...

SON DAKİKA Kiev'de çatışmalar şiddetlendi! Ukraynalılar bölgeden kaçıyor! İşte sıcak fotoğraflar...

Rusya-Ukrayna savaşı 3. gününde devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar ve bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan halk endişeli bekleyişini sürdürüyor. Başkent Kiev'de çatışmalar çok şiddetlendi. Sivil halk ise bölgeden kaçışlara devam ediyor. İşte ajansların servis ettiği son dakika kareleri...

26.02.2022 12:45 - Son Güncelleme: 26.02.2022 12:57
SON DAKİKA Kiev’de çatışmalar şiddetlendi! Ukraynalılar bölgeden kaçıyor! İşte sıcak fotoğraflar...

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA Kiev’de çatışmalar şiddetlendi! Ukraynalılar bölgeden kaçıyor! İşte sıcak fotoğraflar...

Rusya'ya karşı yaptırım paketleri saldırıları durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor.

SON DAKİKA Kiev’de çatışmalar şiddetlendi! Ukraynalılar bölgeden kaçıyor! İşte sıcak fotoğraflar...

Odessa ve Kherson kentlerinden de silah sesleri geldiği ifade ediliyor. Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi.

SON DAKİKA Kiev’de çatışmalar şiddetlendi! Ukraynalılar bölgeden kaçıyor! İşte sıcak fotoğraflar...

i. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "Rus askerleri Melitopol'da denetimi aldı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA Kiev’de çatışmalar şiddetlendi! Ukraynalılar bölgeden kaçıyor! İşte sıcak fotoğraflar...

Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamasında 35 kişinin yaralandığı, 2'sinin çocuk olduğu ifade edildi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rusya'nın saldırılarında 198 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA