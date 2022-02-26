SON DAKİKA Kiev'de çatışmalar şiddetlendi! Ukraynalılar bölgeden kaçıyor! İşte sıcak fotoğraflar...
Rusya-Ukrayna savaşı 3. gününde devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar ve bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan halk endişeli bekleyişini sürdürüyor. Başkent Kiev'de çatışmalar çok şiddetlendi. Sivil halk ise bölgeden kaçışlara devam ediyor. İşte ajansların servis ettiği son dakika kareleri...
26.02.2022 12:45 - Son Güncelleme: 26.02.2022 12:57
Rusya'ya karşı yaptırım paketleri saldırıları durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor.
i. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "Rus askerleri Melitopol'da denetimi aldı" ifadelerini kullandı.