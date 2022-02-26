SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye'deki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etmek için meydanlara akın etti
Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşında 3. günde Türkiye'deki Ukraynalılar meydanlara akın etti. Ülkemizde yaşayan Ukrayna vatandaşları birçok şehirde Rusya'yı protesto etti. İşte Türkiye'deki Ukraynalıların protestosundan kareler...
26.02.2022 15:56 - Son Güncelleme: 26.02.2022 16:13
Belediye Meydanı'nda çocuklarıyla toplanan bir grup Ukraynalı, Rusya'nın saldırısını protesto etti. Ellerinde İngilizce ve Türkçe, "Savaşa hayır", "Savaşı durdurun" yazılı dövizlerinin yanı sıra ülkelerine yardım edilmesini istediklerini belirten dövizler taşıyan grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aleyhine slogan attı.
İngilizce yazılı dövizlerle grup adına açıklama yapan Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, ülkesinin topraklarını savunacağını söyledi.