SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye’deki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etmek için meydanlara akın etti

Belediye Meydanı'nda çocuklarıyla toplanan bir grup Ukraynalı, Rusya'nın saldırısını protesto etti. Ellerinde İngilizce ve Türkçe, "Savaşa hayır", "Savaşı durdurun" yazılı dövizlerinin yanı sıra ülkelerine yardım edilmesini istediklerini belirten dövizler taşıyan grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aleyhine slogan attı.