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Haberler Güncel SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye'deki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etmek için meydanlara akın etti

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye'deki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etmek için meydanlara akın etti

Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşında 3. günde Türkiye'deki Ukraynalılar meydanlara akın etti. Ülkemizde yaşayan Ukrayna vatandaşları birçok şehirde Rusya'yı protesto etti. İşte Türkiye'deki Ukraynalıların protestosundan kareler...

26.02.2022 15:56 - Son Güncelleme: 26.02.2022 16:13
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye’deki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etmek için meydanlara akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısına tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye’deki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etmek için meydanlara akın etti

Belediye Meydanı'nda çocuklarıyla toplanan bir grup Ukraynalı, Rusya'nın saldırısını protesto etti. Ellerinde İngilizce ve Türkçe, "Savaşa hayır", "Savaşı durdurun" yazılı dövizlerinin yanı sıra ülkelerine yardım edilmesini istediklerini belirten dövizler taşıyan grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aleyhine slogan attı.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye’deki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etmek için meydanlara akın etti

İngilizce yazılı dövizlerle grup adına açıklama yapan Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, ülkesinin topraklarını savunacağını söyledi.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye’deki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etmek için meydanlara akın etti

Demiroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatarak Ukrayna devletini yok etmeyi, topraklarını ele geçirmeyi amaçladığını ileri sürdü.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Türkiye’deki Ukraynalılar Rusya’yı protesto etmek için meydanlara akın etti

Silah ve teçhizat teminiyle ülkelerinin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesini isteyen Demiroğlu, "Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir." dedi.

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