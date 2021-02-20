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SON DAKİKA: PKK'ya "Eren Operasyonları" darbesi! Kış üslenmesi yerle bir edildi

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde 10 ayrı bölgede yürütülen "Eren Operasyonları"nda terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi yerle bir edilirken, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vuruldu. 285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kg patlayıcı madde, 10.250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kg esrar maddesi ele geçirildi.

20.02.2021 11:06 - Son Güncelleme: 20.02.2021 11:06
SON DAKİKA: PKK'ya Eren Operasyonları darbesi! Kış üslenmesi yerle bir edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 10 ayrı bölgede yürütülen "Eren Operasyonları"nda terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi yerle bir edilirken, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vuruldu.

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SON DAKİKA: PKK'ya Eren Operasyonları darbesi! Kış üslenmesi yerle bir edildi

Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen başlatılan "Eren Operasyon"ları başarıyla devam ediyor.

SON DAKİKA: PKK'ya Eren Operasyonları darbesi! Kış üslenmesi yerle bir edildi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), jandarma komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı EREN operasyonlarında, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

SON DAKİKA: PKK'ya Eren Operasyonları darbesi! Kış üslenmesi yerle bir edildi

ÖRGÜTÜN MAĞARA VE SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ
285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kg patlayıcı madde, 10.250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kg esrar maddesi ele geçirildi.

SON DAKİKA: PKK'ya Eren Operasyonları darbesi! Kış üslenmesi yerle bir edildi

OPERASYONLAR 10 BÖLGEDE DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığınca, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.