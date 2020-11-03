SON DAKİKA İZMİR DEPREM: 6.6'lık depremin ardından geride bırakanlar yürek burktu!
SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ...Seferihisar merkezli depreme ilişkin gelen son habere göre 111 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken yıkılan binaların enkazından çıkan eşyalar bir araya getirilerek toplandı. Molozların arasından çıkan eşyalar ise yürek burktu...
03.11.2020 23:15
- Son Güncelleme: 03.11.2020 23:18
SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ...Seferihisar merkezli depreme ilişkin gelen son habere göre 111 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken yıkılan binaların enkazından çıkan eşyalar bir araya getirilerek toplandı. Molozların arasından çıkan eşyalar ise yürek burktu...
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