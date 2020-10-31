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SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Kandilli Rasathanesi uyardı! 15 gün çok önemli...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu. Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. Korku ve panik anların yaşanmasına neden olan İzmir depremi çevre illerden de hissedilmiş ve konu ile ilgili açıklamalar da gelmişti. Bu açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

31.10.2020 01:11 - Son Güncelleme: 31.10.2020 01:14
SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Kandilli Rasathanesi uyardı! 15 gün çok önemli...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Kandilli Rasathanesi uyardı! 15 gün çok önemli...

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Kandilli Rasathanesi uyardı! 15 gün çok önemli...

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Kandilli Rasathanesi uyardı! 15 gün çok önemli...

Korku ve panik anların yaşanmasına neden olan İzmir depremi çevre illerden de hissedilmiş ve konu ile ilgili açıklamalar da gelmişti. Bu açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Kandilli Rasathanesi uyardı! 15 gün çok önemli...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

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