İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin yarattığı yıkım sabah havadan görüntülendi
İzmir Seferihisar'da dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası deniz suları da çekildi ve ardından ufak çaplı tsunami oluştu. Deniz sularının çekilmesiyle Sığacık'ta birçok tekne karaya oturdu. Sabah saatlerinde havadan çekilen görüntülerde karaya oturan tekneler ve yıkılan binaların çarpıcı görüntüleri havadan yapılan çekimlere yansıdı.
31.10.2020 09:33
- Son Güncelleme: 31.10.2020 09:34
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