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İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin yarattığı yıkım sabah havadan görüntülendi

İzmir Seferihisar'da dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası deniz suları da çekildi ve ardından ufak çaplı tsunami oluştu. Deniz sularının çekilmesiyle Sığacık'ta birçok tekne karaya oturdu. Sabah saatlerinde havadan çekilen görüntülerde karaya oturan tekneler ve yıkılan binaların çarpıcı görüntüleri havadan yapılan çekimlere yansıdı.

31.10.2020 09:33 - Son Güncelleme: 31.10.2020 09:34
İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin yarattığı yıkım sabah havadan görüntülendi

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami sonrası havadan görüntülendi. Deprem ve tsunaminin geride bıraktıkları gün ağarınca ortaya çıktı.

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İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin yarattığı yıkım sabah havadan görüntülendi

6.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'ndeki tsunami sonrası bölge havadan görüntülendi.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin yarattığı yıkım sabah havadan görüntülendi

Bir kişinin hayatını kaybettiği tsunami faciasının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Denizde yan yatan tekneler ve suların önüne kattığı suların geride bıraktığı çamur içerisindeki sokaklar facianın boyutunu gözler önüne serdi.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin yarattığı yıkım sabah havadan görüntülendi

Tsunaminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde bulunan işletmeler, tamamen sular altında kalmıştı. Denizden gelen dev dalgalar sahil kenarındaki işletmelere ait masa ve sandalyeleri sürükleyerek yerle bir etmişti.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin yarattığı yıkım sabah havadan görüntülendi

Tsunaminin ardından yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

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