İzmir'de deprem çalışmaları havadan görüntülendi
Son dakika haberine göre; İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Bazı ilçelerde yakılan binalar olduğu belirtiliyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.
31.10.2020 01:12
- Son Güncelleme: 31.10.2020 01:12
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.
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