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İzmir'de deprem çalışmaları havadan görüntülendi

Son dakika haberine göre; İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Bazı ilçelerde yakılan binalar olduğu belirtiliyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

31.10.2020 01:12 - Son Güncelleme: 31.10.2020 01:12
İzmir'de deprem çalışmaları havadan görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

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İzmir'de deprem çalışmaları havadan görüntülendi

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu. Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

İzmir'de deprem çalışmaları havadan görüntülendi

12 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldi

İzmir'de deprem çalışmaları havadan görüntülendi

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere 12 vatandaşın hayatını kaybettiği, 607 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İzmir'de deprem çalışmaları havadan görüntülendi

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 12 bin 708 kişiye çorba dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

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