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Gece gündüz demeden çalışıyorlar! İşte depremle mücadelenin isimsiz kahramanları

6,6'lık depremin vurduğu İzmir'de kurtarma ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor. Çalışmalarda kimi zaman sevinç kimi zaman üzüntü var. Canlarını hiçe sayarak fedakarca çalışan 'isimsiz kahramanlar' işte böyle görüntülendi.

03.11.2020 16:21 - Son Güncelleme: 03.11.2020 16:21
Gece gündüz demeden çalışıyorlar! İşte depremle mücadelenin isimsiz kahramanları


İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin beşinci gününde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Gece gündüz demeden çalışıyorlar! İşte depremle mücadelenin isimsiz kahramanları


Çok sayıda kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda bir hayat daha kurtarmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

Gece gündüz demeden çalışıyorlar! İşte depremle mücadelenin isimsiz kahramanları


Adeta iğne ile kuyu kazan Türkiye'nin isimsiz kahramanları, enkazdan bazen cansız beden çıkarıyor.

Gece gündüz demeden çalışıyorlar! İşte depremle mücadelenin isimsiz kahramanları


Beş günün ardından ulaşılan her bir can ise depremin kayıplarını unutturmak için bir umut oluyor.

Gece gündüz demeden çalışıyorlar! İşte depremle mücadelenin isimsiz kahramanları


Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak takip ettiği kurtarma çalışmaları, dünya tarafından da yakından izleniyor.

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