SON DAKİKA İZMİR: 6.6'lık depremin ardından merak ediliyordu! 111 yılda 8 tane daha olmuş...
SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde 1'i boğulma olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi de yaralandı. AFAD deprem ile ilgili tüm detayların yer aldığı bir bildiri yayımladı. AFAD'ın verilerine göre Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 170 artçı sarsıntı yaşandı. Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye'nin bu konudaki kritik kentlerinden İzmir'de geçmişten günümüze pek çok şiddetli deprem meydana geldi.
30.10.2020 23:53
- Son Güncelleme: 31.10.2020 00:01
DİĞER GALERİLER