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SON DAKİKA İZMİR: 6.6'lık depremin ardından merak ediliyordu! 111 yılda 8 tane daha olmuş...

SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde 1'i boğulma olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi de yaralandı. AFAD deprem ile ilgili tüm detayların yer aldığı bir bildiri yayımladı. AFAD'ın verilerine göre Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 170 artçı sarsıntı yaşandı. Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye'nin bu konudaki kritik kentlerinden İzmir'de geçmişten günümüze pek çok şiddetli deprem meydana geldi.

30.10.2020 23:53 - Son Güncelleme: 31.10.2020 00:01
SON DAKİKA İZMİR: 6.6'lık depremin ardından merak ediliyordu! 111 yıldı 8 tane daha olmuş...

SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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SON DAKİKA İZMİR: 6.6'lık depremin ardından merak ediliyordu! 111 yıldı 8 tane daha olmuş...

Çevre illerden de hissedilen depremde 1'i boğulma olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi de yaralandı. AFAD deprem ile ilgili tüm detayların yer aldığı bir bildiri yayımladı.

SON DAKİKA İZMİR: 6.6'lık depremin ardından merak ediliyordu! 111 yıldı 8 tane daha olmuş...

AFAD'ın verilerine göre Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 170 artçı sarsıntı yaşandı.

SON DAKİKA İZMİR: 6.6'lık depremin ardından merak ediliyordu! 111 yıldı 8 tane daha olmuş...

Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye'nin bu konudaki kritik kentlerinden İzmir'de geçmişten günümüze pek çok şiddetli deprem meydana geldi.

SON DAKİKA İZMİR: 6.6'lık depremin ardından merak ediliyordu! 111 yıldı 8 tane daha olmuş...

İzmir ve yakınlarında 1900'lü yıllardan itibaren 6 ve üzerindeki büyüklükte yaşanan deprem sayısı, bugünkü 6,6 büyüklüğündeki depremle 8 olarak kayıtlara geçti.

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