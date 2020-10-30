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İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından yeniden gündemde! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama ekranı

SON DAKİKA DEPREM HABERİ... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde 1'i boğulma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 607 kişi de yaralandı. AFAD deprem ile ilgili tüm detayların yer aldığı bir bildiri yayımladı. AFAD'ın verilerine göre Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 170 artçı sarsıntı yaşandı. Depremin ardından herkesin aklında tek bir soru oluştu. Evimin altından fay hattı geçiyor mu ? Fay hattı haritasını nasıl öğrenebilirim. İşte fay hattı sorgulama ekranı...

30.10.2020 22:52 - Son Güncelleme: 30.10.2020 22:57
İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından yeniden gündemde! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama ekranı

SON DAKİKA DEPREM HABERİ... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından yeniden gündemde! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama ekranı

Çevre illerden de hissedilen depremde 1'i boğulma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 607 kişi de yaralandı.

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından yeniden gündemde! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama ekranı

AFAD deprem ile ilgili tüm detayların yer aldığı bir bildiri yayımladı.

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından yeniden gündemde! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama ekranı

AFAD'ın verilerine göre Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 170 artçı sarsıntı yaşandı.

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından yeniden gündemde! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama ekranı

Depremin ardından herkesin aklında tek bir soru oluştu.

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