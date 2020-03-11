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Son dakika: İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Son dakika haberi... İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı. Ayrıca 3 ilden 5 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti.

11.03.2020 12:48 - Son Güncelleme: 11.03.2020 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





